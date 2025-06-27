Кордоба оформил хет-трик на церемонии награждения по итогам сезона РПЛ
Колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона РПЛ
Джон Кордоба с наградами по итогам сезона РПЛ. Обложка © Telegram / Мир Российская Премьер-Лига
Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал главным триумфатором церемонии награждения по итогам сезона Российской Премьер-лиги в Москве. 30-летний форвард, забивший 12 голов в чемпионате, был признан лучшим игроком сезона, а также получил награды как лучший нападающий и автор лучшего гола турнира — его эффектный мяч в ворота «Крыльев Советов» запомнился всем болельщикам.
Гол Кордобы в ворота «Крыльев Советов». Видео © Telegram / Мир Российская Премьер-Лига
Особую значимость этим индивидуальным достижениям придаёт тот факт, что именно Кордоба забил победный гол в решающем матче против московского «Динамо» (3:0), который принёс «Краснодару» первый в истории клуба чемпионский титул.
Ранее бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал мнение, что Российская Премьер-лига более интересна, чем клубный чемпионат мира. Он также отметил, что ему импонируют итальянская и испанская лиги.