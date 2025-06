Зумерам предложили запустить челлендж #ПокажиХрам вместо тренда на успешный успех

Ранее Life.ru рассказывал, как зарубежные тиктокеры запустили тренд с русскими песнями. Иностранцы поют, начиная с фразы «Я не русский, но...» (I'm not Russian but) или «Я не говорю по-русски, но...» (I don't speak Russian but). Ролики собирают сотни просмотров, а забавный иностранный акцент в русских песнях придаёт им новое звучание.