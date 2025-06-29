Зумерам предложили запустить челлендж #ПокажиХрам вместо тренда на успешный успех

Российская молодёжь должна запустить в соцсетях новый тренд — вместо гламура и показной роскоши выкладывать фотографии и видео православных храмов и монастырей. С такой идеей выступил депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Как он объяснил в беседе с Life.ru, популярные платформы превратились в «ярмарку тщеславия», где не остаётся места для души и настоящих ценностей.

Смотрите, как сейчас работают ленты – сплошная ярмарка тщеславия. Дорогие машины, бесконечные селфи на фоне клубов, посты про «успех» и «достижения». А где душа? Где что-то настоящее? Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная»

Депутат уверен, что Русская православная церковь может стать для молодёжи источником того, чего им не хватает в цифровом мире — настоящей культуры, традиций и человечности. Он предлагает показывать храмы не как музейные экспонаты, а как живые места, где кипит деятельность.

«Церковь – это не просто место для молитвы, а живой институт, который может дать молодёжи то, чего не хватает в цифровом мире. Храмы и монастыри – это места силы, где сохранилась настоящая культура, традиции и человечность. Почему бы не показывать это в соцсетях?» — задался вопросом депутат.

В качестве конкретного шага Михаил Иванов предложил запустить челлендж, в рамках которого зумеры будут делиться историями о храмах в своих городах, рассказывать об их истории и показывать, как там кипит жизнь. Он уверен, что такой контент найдёт отклик у молодёжи, которая ищет смыслы, а не просто развлечения.

«Предлагаю зумерам запустить новый челлендж #ПокажиХрам. Вместо очередного селфи в зеркале спортзала сними красивый храм в своём городе. Может, это старый деревянный храм, который восстанавливают всем миром? Или монастырь, где делают лучший в области мёд? Такие истории вдохновляют куда сильнее, чем посты про «успешный успех», — резюмировал депутат.