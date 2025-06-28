Авиабомбу времён ВОВ обезвредили под Калининградом
Под Калининградом специалисты МЧС выкопали и подорвали авиабомбу времён ВОВ
Обложка © Пресс-служба МЧС России
В Калининградской области специалисты поисково-спасательного отряда МЧС России успешно обезвредили авиабомбу ФАБ-50, которая покоилась в земле со времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Работы с бомбой. Видео © Пресс-служба МЧС России
Для обеспечения безопасности местных жителей спасатели организовали эвакуацию из прилегающих территорий и аккуратно транспортировали боеприпас на специализированный полигон. Там авиабомба была безопасно уничтожена под контролем экспертов.
Стоит отметить, что с начала 2025 года сотрудники МЧС уже обезвредили 26 подобных взрывоопасных объектов, выявленных в ходе различных строительных и ремонтных мероприятий по региону.
Ранее в Финском заливе нашли затонувший советский катер «Морской охотник» МО-308. Согласно данным из архивов, это судно подорвалось на мине во время сопровождения тральщиков. Три человека, находящихся на борту в тот момент, погибли.