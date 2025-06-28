Авиабомбу времён ВОВ обезвредили под Калининградом

В Калининградской области специалисты поисково-спасательного отряда МЧС России успешно обезвредили авиабомбу ФАБ-50, которая покоилась в земле со времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Работы с бомбой. Видео © Пресс-служба МЧС России

Для обеспечения безопасности местных жителей спасатели организовали эвакуацию из прилегающих территорий и аккуратно транспортировали боеприпас на специализированный полигон. Там авиабомба была безопасно уничтожена под контролем экспертов.

Стоит отметить, что с начала 2025 года сотрудники МЧС уже обезвредили 26 подобных взрывоопасных объектов, выявленных в ходе различных строительных и ремонтных мероприятий по региону.