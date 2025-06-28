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Регион
28 июня, 05:47

Авиабомбу времён ВОВ обезвредили под Калининградом

Под Калининградом специалисты МЧС выкопали и подорвали авиабомбу времён ВОВ

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Обложка © Пресс-служба МЧС России

В Калининградской области специалисты поисково-спасательного отряда МЧС России успешно обезвредили авиабомбу ФАБ-50, которая покоилась в земле со времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Работы с бомбой. Видео © Пресс-служба МЧС России

Для обеспечения безопасности местных жителей спасатели организовали эвакуацию из прилегающих территорий и аккуратно транспортировали боеприпас на специализированный полигон. Там авиабомба была безопасно уничтожена под контролем экспертов.

Стоит отметить, что с начала 2025 года сотрудники МЧС уже обезвредили 26 подобных взрывоопасных объектов, выявленных в ходе различных строительных и ремонтных мероприятий по региону.

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Ранее в Финском заливе нашли затонувший советский катер «Морской охотник» МО-308. Согласно данным из архивов, это судно подорвалось на мине во время сопровождения тральщиков. Три человека, находящихся на борту в тот момент, погибли.

Владимир Озеров
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