Дуда объявился с «прощальным визитом» в Киеве

Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев, где намерен провести встречу с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает украинский телеканал «Факты ICTV». Кадры прибытия политика появились в Сети. Глава канцелярии польского лидера Малгожата Папроцкая ранее уже говорила о желании Дуды совершить «прощальный визит» на Украину.

Дуда в Киеве. Видео © Х / ravel80262268

«Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Он сообщил, что запланировал встречу с Владимиром Зеленским», — рассказал телеканал. О повестке переговоров не сообщается.