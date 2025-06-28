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Регион
28 июня, 08:18

Дуда объявился с «прощальным визитом» в Киеве

ICTV: Дуда неожиданно прибыл на поезде в Киев для переговоров с Зеленским

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев, где намерен провести встречу с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает украинский телеканал «Факты ICTV». Кадры прибытия политика появились в Сети. Глава канцелярии польского лидера Малгожата Папроцкая ранее уже говорила о желании Дуды совершить «прощальный визит» на Украину.

Дуда в Киеве. Видео © Х / ravel80262268

«Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Он сообщил, что запланировал встречу с Владимиром Зеленским», — рассказал телеканал. О повестке переговоров не сообщается.

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Напомним, 1 июня новым президентом Польши стал Кароль Навроцкий, поддерживаемый консервативной партией. Он занимает жёсткую позицию по Украине, а Россия не так давно объявила его в розыск. Политик набрал 50,89% голосов, а его оппонент, действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский, — 49,11%. Инаугурация Навроцкого запланирована на 6 августа. До этого момента Анджей Дуда продолжит исполнять обязанности главы Польши.

Татьяна Миссуми
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