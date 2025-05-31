Ирландский журналист Чей Боуз удивился заявлению президента Польши Анджея Дуды о том, что поляки считают украинских националистов преступниками. Об этом он написал в социальной сети X.

Боуз отметил, что польский лидер не объяснил, почему Варшава оказывает военную помощь тем, кого поляки считают «нацистами и военными преступниками».

«Президент Польши Дуда объясняет, почему поляки считают радикальных украинских националистов (широко прославляемых как герои на Украине) нацистами и военными преступниками. Однако он не объясняет, почему он даёт этим самым безумцам и нацистам танки, истребители и ракеты», — написал журналист.

Ранее сообщалось, что польские власти вручили Кириллу Буданову*, начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО), одну из высших государственных наград. Дуда лично наградил его золотым офицерским крестом ордена «За заслуги перед Польшей». Украинское ведомство заявило, что крест Буданов* получил «за выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия, связывающего Республику Польша с другими государствами и народами».