Президент Польши вручил украинскому террористу Буданову* одну из высших наград страны

Власти Польши вручили одну из высших государственных наград страны начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кириллу Буданову*, ответственному за удары дронами по мирным жителям России. Золотым офицерским крестом ордена «За заслуги перед Польшей» военного наградил лично президент страны Анджей Дуда.

Согласно заявлению украинского ведомства, крест Буданов* получил «за выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия, связывающего Республику Польша с другими государствами и народами».

Награда Кирилла Буданова*. Фото © Сайт Главного управления разведки Украины

В числе награждённых оказался и Вадим Скибицкий, заместитель руководителя ГУР. Он получил Кавалерский Крест ордена «За заслуги перед Польшей». Кроме того, Варшава наградила нескольких украинских военных знаками отличия за содействие в «формировании коллективной безопасности континента».

Напомним, в России возбуждено уголовное дело против Буданова*. По версии следствия, он несёт ответственность за атаки БПЛА 13 регионов РФ.