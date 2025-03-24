Появились данные из уголовного дела против объявленного в розыск Буданова*

В уголовном деле против начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова*, которое расследуют в России, появились новые подробности. По данным судебных документов, которые есть в распоряжении РИА «Новости», в деле содержится информация об атаках дронов ВСУ на 13 российских регионов.

Известно, что среди территорий РФ, подвергшихся атакам беспилотников, находятся Москва, Московская, Курская, Смоленская, Брянская, Воронежская, Калужская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Тверская области, а также Севастополь.

Ранее сообщалось, что в процессе расследования атак БПЛА на Курскую область и другие регионы России Следственный комитет выявил личности организаторов. Установлено, что к этим атакам имеет отношение начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Пару дней назад военнослужащего повторно объявили в розыск, также в базу МВД попал бывший командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук*.