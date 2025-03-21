Следственный комитет Российской Федерации установил личность организаторов атак беспилотников на Курскую область и другие регионы страны. В числе них оказался начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов*. Об этом информировала пресс-служба СК РФ, ссылаясь на результаты оперативного совещания, проведенного председателем ведомства Александром Бастрыкиным в Курске.

По информации следствия, среди организаторов атак, осуществленных с использованием беспилотных летательных аппаратов, названы также командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук и командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа*. Им уже предъявлены обвинения заочно, и они были объявлены в розыск.

Ранее Буданов* заявил, что третья мировая война уже идёт. Он обосновал свою точку зрения тем, что в конфликт вовлечены самые мощные страны мира. Тем не менее ранее он подчеркнул, что для завершения военной фазы в этом году существуют все необходимые условия. Однако вопрос о том, каким будет мир — стабильным и долгим или иным — остается открытым.