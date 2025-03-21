В МВД назвали причину переобъявления в розыск Буданова*

МВД повторно объявило в розыск начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова* и бывшего командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука*. Как следует из базы розыска ведомства, причиной тому стала организация атак беспилотных летательных аппаратов на российские регионы.

Как стало известно, в базе розыска МВД карточки на Буданова* и Олещука* были обновлены с отметкой о повторном объявлении в розыск. Источники в правоохранительных органах сообщили, что это связано с возбуждением нового уголовного дела по факту организации атак дронов на российские регионы, в том числе на Курскую область.