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Регион
21 марта, 08:31

В МВД назвали причину переобъявления в розыск Буданова*

МВД РФ повторно объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова* после атак БПЛА

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

МВД повторно объявило в розыск начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова* и бывшего командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука*. Как следует из базы розыска ведомства, причиной тому стала организация атак беспилотных летательных аппаратов на российские регионы.

«Буданов Кирилл Алексеевич*. 04.01.1986. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

Как стало известно, в базе розыска МВД карточки на Буданова* и Олещука* были обновлены с отметкой о повторном объявлении в розыск. Источники в правоохранительных органах сообщили, что это связано с возбуждением нового уголовного дела по факту организации атак дронов на российские регионы, в том числе на Курскую область.

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Ранее сообщалось, что в ходе расследования атак беспилотников на Курскую область и другие регионы России, Следственный комитет установил личности организаторов. Как выяснилось, к атакам причастен начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

*Включёны в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ольга Сливченко
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