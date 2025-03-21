В МВД назвали причину переобъявления в розыск Буданова*
МВД РФ повторно объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова* после атак БПЛА
Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka
МВД повторно объявило в розыск начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова* и бывшего командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука*. Как следует из базы розыска ведомства, причиной тому стала организация атак беспилотных летательных аппаратов на российские регионы.
«Буданов Кирилл Алексеевич*. 04.01.1986. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе.
Как стало известно, в базе розыска МВД карточки на Буданова* и Олещука* были обновлены с отметкой о повторном объявлении в розыск. Источники в правоохранительных органах сообщили, что это связано с возбуждением нового уголовного дела по факту организации атак дронов на российские регионы, в том числе на Курскую область.
Ранее сообщалось, что в ходе расследования атак беспилотников на Курскую область и другие регионы России, Следственный комитет установил личности организаторов. Как выяснилось, к атакам причастен начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*.
*Включёны в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.