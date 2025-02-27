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Регион
27 февраля, 16:43

В ГД ответили Буданову*, заявившему о начале третьей мировой войны

Депутат Швыткин: РФ делает всё возможное, чтобы не допустить третью мировую

Депутат Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал высказывания главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* о том, что третья мировая война уже началась. Он опроверг слова представителя киевского режима, подчеркнув, что в настоящее время Россия прилагает все усилия для предотвращения возникновения глобального конфликта.

«Думаю, третья мировая ещё не началась и, надеюсь, не начнётся. Но агрессивные действия НАТО, ЕС приближают такую возможность. Это и различные заявления о возможном размещении ядерного оружия, и другие. Сегодня страны должны понимать, что приближение или отдаление мирового конфликта зависит от всех: и от ЕС, и от США, и от России, которая делает всё для его предотвращения», — сказал депутат в беседе с «Лентой.ру».

Буданов* оценил шансы Украины помириться с Россией
Буданов* оценил шансы Украины помириться с Россией

Напомним, Буданов* заявил, что третья мировая война уже идёт. Он обосновал свою точку зрения тем, что в конфликт вовлечены самые мощные страны мира. Тем не менее ранее он подчеркнул, что для завершения военной фазы в этом году существуют все необходимые условия. Однако вопрос о том, каким будет мир — стабильным и долгим или иным — остается открытым.

*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Life.ru

Александра Мышляева
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