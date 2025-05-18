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Регион
18 мая, 07:35

«Ну вы же понима…»: Буданов* забылся в прямом эфире и перешёл на русский язык

Глава ГУР Буданов* во время интервью для украинского ТВ перешёл на русский язык

Кирилл Буданов*. Фото © X / k_budanov

Кирилл Буданов*. Фото © X / k_budanov

В интервью украинскому телеканалу глава ГУР Украины Кирилл Буданов* при обсуждении обмена военнопленными, который был оговорен в ходе переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, допустил оговорку и перешёл на русский язык.

Фрагмент интервью для украинского ТВ. Видео © X / TStirlica89368

На один из вопросов ведущего он проговорился.

«Ну вы же понима…», — на секунду забывшись перешёл он на русский язык, после чего быстро исправился.

Руководитель ГУР заявил о подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной, который, как ожидается, состоится на следующей неделе. Обмен будет произведён по формуле «1000 на 1000», и в настоящее время обе стороны составляют необходимые списки.

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Напомним, что в пятницу в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, сообщил о планах масштабного обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Мария Любицкая
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