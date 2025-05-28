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28 мая, 12:43

«Они наши враги!» Министр обороны Польши повысил тон на Россию после визита в Пентагон

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом

Шеф Пентагона Пит Хегсет (справа) принял в Вашингтоне заместителя премьер-министра и министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша. Обложка © Пентагон

Шеф Пентагона Пит Хегсет (справа) принял в Вашингтоне заместителя премьер-министра и министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша. Обложка © Пентагон

Министр национальной обороны, заместитель премьер-министра Польши Владислав Косиняк-Камыш по возвращении из Вашингтона начал делать дерзкие заявления. Отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом, он указал на якобы растущую агрессию со стороны России и впервые открыто назвал страну врагом.

«Российская Федерация, наши враги, они всё более агрессивны», — сказал прессе в аэропорту Варшавы внезапно осмелевший Косиняк-Камыш.

Польский министр обороны выразил обеспокоенность в связи с военными учениям российского флота в Балтийском море, в которых принимают участие 20 российских кораблей и 3 тысяч военных. По мнению офицера, Россия демонстративно направила свои суда и самолёты в регион для демонстрации своей военной мощи. Он добавил, что в ответ Польша с союзниками проведут военные учения в начале июня.

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Накануне Минобороны РФ сообщило, что Балтийский флот приступил к масштабным учениям по обороне пунктов базирования с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов. В них задействованы 20 российских кораблей, десятки самолётов и тысячи военных.

Андрей Бражников
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