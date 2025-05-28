«Они наши враги!» Министр обороны Польши повысил тон на Россию после визита в Пентагон

Министр национальной обороны, заместитель премьер-министра Польши Владислав Косиняк-Камыш по возвращении из Вашингтона начал делать дерзкие заявления. Отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом, он указал на якобы растущую агрессию со стороны России и впервые открыто назвал страну врагом.

«Российская Федерация, наши враги, они всё более агрессивны», — сказал прессе в аэропорту Варшавы внезапно осмелевший Косиняк-Камыш.

Польский министр обороны выразил обеспокоенность в связи с военными учениям российского флота в Балтийском море, в которых принимают участие 20 российских кораблей и 3 тысяч военных. По мнению офицера, Россия демонстративно направила свои суда и самолёты в регион для демонстрации своей военной мощи. Он добавил, что в ответ Польша с союзниками проведут военные учения в начале июня.