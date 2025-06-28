Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что потомки нацистов неслучайно назначаются на важные государственные посты на Западе. Так она отреагировала на известие о том, что дед новой главы британской разведки Блейз Метревели – Константин Добровольский – был украинским нацистом в период Великой Отечественной войны.

«Тенденция очевидно неонацистская: Фридрих Мерц, Анналена Бербок, Христя Фриланд, Саломе Зарубишвили. Теперь к ним можно добавить и главу Ми-6 Блейз Метревели. Кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты в странах «коллективного Запада» потомков нацистов», — написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова напомнила, что, по данным архивов, Добровольский – украинский коллаборационист и убийца, жестокий военный преступник, причастный к Холокосту. В материалах есть его признание: «Я лично принимал участие под Киевом в уничтожении евреев». Он быстро переметнулся на сторону немцев и вступил в СС. По словам Захаровой, некоторые историки располагают информацией и о причастности Добровольского к расстрелам евреев в урочище Бабий Яр. После Киева нацист стал руководить расстрелами евреев в сёлах по распоряжению немецкого командования.

«В Сосинцах – 300 расстрелянных. В его документах – письма, заканчивающиеся нацистским приветствием «Heil Hitler!», и свидетельства очевидцев о том, что он поддерживал изнасилования евреек своими подчинёнными. За бесчеловечную жестокость его по обе стороны линии фронта стали называть «мясником», — напомнила представитель МИД.

В 1943 году Добровольский выехал в Европу с сыном Константином (отец будущей начальницы МИ-6), опасаясь наступления Красной Армии, затем его следы теряются, скорее всего он был ликвидирован (возможно, своими же). Зато выжил сын нациста вместе со своей матерью, продолжила Захарова. Сейчас Блейз Метревели никак не комментирует свои нацистские корни, а предпочитает отмалчиваться и прятаться за пресс-службу, которая объясняет журналистам, что, мол, чиновница «не знала» историю деда, и вообще в родословной каждой семьи якобы есть подобные «конфликтные» эпизоды и «разногласия».