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28 июня, 09:29

В Пакистане террорист-смертник въехал в военную колонну, 13 человек погибли

Не менее 13 человек погибли и 29 получили ранения в результате взрыва, который устроил террорист-смертник на северо-западе Пакистана. Это произошло 28 июня в провинции Хайбер-Пахтунхва. Как сообщает агентство AFP, информация поступила от местных властей и служб безопасности.

По словам представителя администрации, террорист-смертник въехал на машине, наполненной взрывчаткой, в колонну солдат.

«Террорист-смертник въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в колонну солдат», — сообщил агентству представитель администрации.

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Ранее в восточной части Дамаска, вблизи церкви святого апостола Павла, прогремел взрыв, есть жертвы и раненые. Теракт произошёл в районе, где преимущественно живут христиане. Очевидцы сообщают, что террорист-смертник активировал бомбу во время службы, не пытаясь скрыться.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasnain Qureshi

Анастасия Никонорова
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