В Пакистане террорист-смертник въехал в военную колонну, 13 человек погибли

Не менее 13 человек погибли и 29 получили ранения в результате взрыва, который устроил террорист-смертник на северо-западе Пакистана. Это произошло 28 июня в провинции Хайбер-Пахтунхва. Как сообщает агентство AFP, информация поступила от местных властей и служб безопасности.