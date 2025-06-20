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20 июня, 12:28

Бастрыкин раскрыл заказчика терактов на ж/д в Брянской области

Бастрыкин: Заказчиком терактов в Брянской области являются украинские спецслужбы

Обложка © МЧС России

Обложка © МЧС России

Заказчиком терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях являются украинские спецслужбы, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что расследование находится в активной фазе, назначены все необходимые экспертизы.

«Я уже говорил, это управляемый теракт с современными технологиями. К сожалению, пока исполнителей не установили. Но работа активно продолжается… Совершенно очевидно, что этот теракт подготовлен спецслужбами Украины. Это совершенно ясно для нас, очевидно. Заказчик понятен, осталось только найти исполнителя. Мы активно в этом плане работаем», — сказал он журналистам в Минске.

Бастрыкин: Киев намеренно атаковал гражданский поезд под Брянском
Бастрыкин: Киев намеренно атаковал гражданский поезд под Брянском

Напомним, в ночь на 1 июня киевский режим подорвал автомобильный мост на железной дорогой в Брянской области. Конструкция обрушилась, когда под ним шёл пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали 118. Позже такая же диверсия произошла и в Курской области. К счастью, обошлось без жертв, но пострадали машинист грузового состава и двое его помощников. А уже днём аэродромы ВС РФ в пяти регионах были атакованы дронами ВСУ.

Александра Мышляева
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