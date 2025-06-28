Число жертв теракта на северо-западе Пакистана увеличилось до 16

Не менее 16 человек погибли и десятки получили ранения в результате атаки террориста-смертника на военную колонну в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителей местной администрации и служб безопасности.

В результате взрыва погибли 13 военнослужащих, а также не менее трёх мирных жителей, включая детей. Ранения получили 10 солдат и 19 гражданских лиц, шестеро из которых — несовершеннолетние. Мощность детонации привела к обрушению крыш двух жилых домов, что усугубило число жертв среди населения. Как отмечает Hindustan Times, спасательные службы оперативно приступили к извлечению людей из-под завалов и эвакуации пострадавших в больницы.

Провинция Хайбер-Пахтунхва, где произошёл теракт, длительное время остаётся очагом активности запрещённых группировок. Хотя большинство источников, включая RBC, указывают на отсутствие заявлений от террористических организаций.