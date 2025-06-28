В Самарской области нашли заражённых лихорадкой Западного Нила

В Самарской области нашли людей, заражённых лихорадкой Западного Нила. Этот вирус передается через укусы комаров и клещей. Они могут заразиться, когда кусают птиц, которые уже больны (особенно это касается ворон, голубей, уток и крачек), а также грызунов.

По данным Роспотребнадзора, в регионе зафиксировано 11 случаев заболевания, среди которых семь — дети. Пять человек с лихорадкой живут в Самаре, двое — в Волжском районе, а по одному заболевшему нашли в Чапаевске, Новокуйбышевске и Кинельском районе.

Лихорадка Западного Нила — это вирусное заболевание. Обычно симптомы появляются через 2-3 недели после заражения, но чаще всего — через 3-8 дней. Важно знать, что вирус не передаётся от человека к человеку.

Врачи внимательно следят за состоянием больных, проверяя дыхание, работу сердца и почек. Специального лекарства от этой болезни нет. Лечение направлено на облегчение симптомов, таких как высокая температура, боль, судороги и отёк мозга.