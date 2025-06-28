В Самарской области нашли заражённых лихорадкой Западного Нила
Роспотребнадзор: В Самаре выявили 11 заболевших лихорадкой Западного Нила
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В Самарской области нашли людей, заражённых лихорадкой Западного Нила. Этот вирус передается через укусы комаров и клещей. Они могут заразиться, когда кусают птиц, которые уже больны (особенно это касается ворон, голубей, уток и крачек), а также грызунов.
По данным Роспотребнадзора, в регионе зафиксировано 11 случаев заболевания, среди которых семь — дети. Пять человек с лихорадкой живут в Самаре, двое — в Волжском районе, а по одному заболевшему нашли в Чапаевске, Новокуйбышевске и Кинельском районе.
Лихорадка Западного Нила — это вирусное заболевание. Обычно симптомы появляются через 2-3 недели после заражения, но чаще всего — через 3-8 дней. Важно знать, что вирус не передаётся от человека к человеку.
Врачи внимательно следят за состоянием больных, проверяя дыхание, работу сердца и почек. Специального лекарства от этой болезни нет. Лечение направлено на облегчение симптомов, таких как высокая температура, боль, судороги и отёк мозга.
Ранее сообщалось, что вирус чикунгунья чаще встречается в тропических и субтропических регионах, где обитают комары рода Aedes. Заболевание наиболее распространено в Центральной и Восточной Африке (Танзания, Кения, Конго), на островах Индийского океана (Коморы, Реюньон, Маврикий, Сейшелы), а также в странах Южной и Юго-Восточной Азии, таких как Индия, Индонезия, Таиланд, Мьянма, Шри-Ланка, Филиппины, Пакистан и Малайзия.