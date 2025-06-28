Путин: Россия гордится участниками СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что вся страна гордится участниками специальной военной операции. Он сказал это во время открытия молодёжных центров в регионах России.

На церемонии одна из девушек из Хабаровского края рассказала, как её волонтерский отряд делает маскировочные сети и сухие души для бойцов. Она также упомянула, что её отец участвует в специальной военной операции.

«Вы можете гордиться своим папой — так же, как им и такими, как он, его товарищами по оружию, гордится вся страна», — отреагировал Путин.