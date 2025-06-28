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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 июня, 12:18

Путин: Россия гордится участниками СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что вся страна гордится участниками специальной военной операции. Он сказал это во время открытия молодёжных центров в регионах России.

На церемонии одна из девушек из Хабаровского края рассказала, как её волонтерский отряд делает маскировочные сети и сухие души для бойцов. Она также упомянула, что её отец участвует в специальной военной операции.

«Вы можете гордиться своим папой — так же, как им и такими, как он, его товарищами по оружию, гордится вся страна», — отреагировал Путин.

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Ранее Владимир Путин отметил, что советский народ смог одержать невероятную Победу в Великой Отечественной войне благодаря традиционным ценностям, а также вере в собственные силы и в свою Родину.

Анастасия Никонорова
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