На Урале передумали строить мусоросортировочный полигон
Паслер: Мусоросортировочного завода в Сысертском районе не будет
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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил об отказе от планов по строительству завода по сортировке мусора в Сысертском районе. Об этом сообщила его пресс-служба.
«Мусоросортировочного завода в Сысертском районе не будет. Точка. Концессию, которая ранее была заключена, будем расторгать», — заявил Паслер.
Он отметил, что три месяца изучал документы по проекту и пришёл к выводу о его несоответствии интересам региона. При этом врио губернатора подчеркнул, что проблема переработки отходов требует решения. По его словам, новые площадки будут выбираться с учётом технологических и экологических требований, а также мнения жителей. Местные активисты несколько лет выступали против строительства этого объекта.
Неделей ранее Life.ru сообщал, что при уборке последствий экологической катастрофы на территории природного парка «Анапская пересыпь» был обнаружен большой объём мусора. Волонтёры обратили внимание на важный момент — часть отходов была турецкого происхождения.