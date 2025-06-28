На Урале передумали строить мусоросортировочный полигон

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил об отказе от планов по строительству завода по сортировке мусора в Сысертском районе. Об этом сообщила его пресс-служба.

Он отметил, что три месяца изучал документы по проекту и пришёл к выводу о его несоответствии интересам региона. При этом врио губернатора подчеркнул, что проблема переработки отходов требует решения. По его словам, новые площадки будут выбираться с учётом технологических и экологических требований, а также мнения жителей. Местные активисты несколько лет выступали против строительства этого объекта.