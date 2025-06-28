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28 июня, 15:23

Матвиенко: Европа осознает свои ошибки и восстановит связи с Россией

Валентина Матвиенко. Обложка © Life.ru

Валентина Матвиенко. Обложка © Life.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что отношения между Россией и европейскими странами со временем улучшатся. Она считает, что инициатива должна исходить не от России, а от Европы. Об этом политик сказала на встрече с участниками культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти» в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Она отметила, что именно Европа решила разорвать связи, действуя в духе русофобии. Матвиенко уверена, что Россия и Европа — соседи, и им не избежать взаимодействия в будущем.

Политик выразила надежду, что вскоре Европа осознает свои ошибки и поймёт, что своими действиями навредила сама себе. Она добавила, что попытки европейских стран навредить России привели к тому, что уровень жизни в Европе снизился, в то время как российская экономика продолжает развиваться.

По её словам, Россия демонстрирует высокие темпы роста экономики и низкий уровень безработицы, при этом страна выполняет все социальные обязательства.

«Не мы разорвали связи с Европой, это Европа приняла такое решение в угаре русофобства. Я абсолютно убеждена, что отношения между Россией, Европой и другими государствами восстановятся. Мысоседи, мы живём на одном континенте, и нам никуда не деться друг от друга. Но не мы начинали, и не мы будем проявлять инициативу», — сказала она.

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Ранее Валентина Матвиенко, на ПМЭФ отметила, что безопасность Европы невозможна без участия России. Она также указала, что для эффективного развития экономики Европы необходимы не только российские ресурсы, но и научные достижения страны, как сообщается в видеоролике, размещённом в телеграм-канале Зарубина.

Анастасия Никонорова
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