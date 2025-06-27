«Не наш вопрос»: Путин противопоставил Россию и Европу в важном моменте
Путин: Россия инвестирует в своё ОПК, а Европа тратит средства на закупку в США
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В то время как Россия инвестирует в развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, европейские страны тратят средства на приобретение американского вооружения. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин.
«Мы, кстати говоря, эти триллионы в значительной степени тратим на что — на поддержание нашего оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На нас самих, на любимых и родных», — сказал глава государства.
Он отметил, что страны Европы при этом готовы потратить свои пять процентов на закупку в США и на поддержку их ОПК.
Ранее Владимир Путин заявлял, что страны Европы должны учиться уважать Россию. Глава государства напомнил слова поэта Фёдора Тютчева. Президент отметил, что стихотворец был настоящим патриотом, человеком высокой культуры, широкой мысли и глубокой мудрости.