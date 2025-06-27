«Не наш вопрос»: Путин противопоставил Россию и Европу в важном моменте

В то время как Россия инвестирует в развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, европейские страны тратят средства на приобретение американского вооружения. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин.

«Мы, кстати говоря, эти триллионы в значительной степени тратим на что — на поддержание нашего оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На нас самих, на любимых и родных», — сказал глава государства.

Он отметил, что страны Европы при этом готовы потратить свои пять процентов на закупку в США и на поддержку их ОПК.