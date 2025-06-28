«Выстрел в колено»: Премьер Словакии осудил отказ ЕС от российского газа

«Это выстрел в колено, у нас проблема с конкурентоспособностью, с высокими ценами на электроэнергию и газ, а мы собираемся принять очередное вредное идеологическое решение из-за одержимости Россией, которое ещё больше ухудшит конкурентоспособность, а мы из-за того, что будем не в начале, а в конце трубы, будем наиболее пострадавшей страной», — сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».