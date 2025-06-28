«Выстрел в колено»: Премьер Словакии осудил отказ ЕС от российского газа
Фицо сравнил желание ЕС отказаться от энергосырья из РФ с выстрелом в колено
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Европейский союз, отказываясь от российского энергосырья, наносит себе удар, сравнимый с выстрелом в колено. Такое сравнение использовал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Это выстрел в колено, у нас проблема с конкурентоспособностью, с высокими ценами на электроэнергию и газ, а мы собираемся принять очередное вредное идеологическое решение из-за одержимости Россией, которое ещё больше ухудшит конкурентоспособность, а мы из-за того, что будем не в начале, а в конце трубы, будем наиболее пострадавшей страной», — сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».
По словам словацкого премьера, Еврокомиссия понимает обеспокоенность Словакии сложившейся ситуацией и признаёт её обоснованность.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует полностью прекратить импорт российского газа в страны ЕС к 2027 году, как заявил еврокомиссар по энергетике. Подчёркивается, что этот запрет останется в силе и после завершения конфликта на Украине.