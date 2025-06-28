Денежный дождь: В Детройте исполнили шокирующее завещание больного Альцгеймером

Мужчина страдал болезнью Альцгеймера, в своём завещании он попросил раскидать свои деньги с вертолёта, что якобы должно показать его любовь к людям. Толпы горожан собрались в назначенное время, чтобы ухватить себе кусочек чужого богатства. Полиция готовилась разнимать драки, но видимо, денег хватило на всех желающих. Однако жители района позже рассказали в соцсетях, что всё походило на безумие, так как одуревшие американцы пытались собрать как можно больше купюр, толкались и ругались между собой.