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28 июня, 15:07

Денежный дождь: В Детройте исполнили шокирующее завещание больного Альцгеймером

В США разбросали с вертолёта деньги по просьбе умершего бизнесмена

В американском Детройте вертолёт пролетел над центральными улицами и разбросал тысячу долларов наличными, полиции пришлось перекрыть дорожное движение, чтобы избежать давки и пробок. Как оказалось, «денежный дождь» был последней предсмертной просьбой владельца местной автомойки, пишет People.

В США с вертолёта раскидали купюры местного бизнесмена. Видео © Х / kira

Мужчина страдал болезнью Альцгеймера, в своём завещании он попросил раскидать свои деньги с вертолёта, что якобы должно показать его любовь к людям. Толпы горожан собрались в назначенное время, чтобы ухватить себе кусочек чужого богатства. Полиция готовилась разнимать драки, но видимо, денег хватило на всех желающих. Однако жители района позже рассказали в соцсетях, что всё походило на безумие, так как одуревшие американцы пытались собрать как можно больше купюр, толкались и ругались между собой.

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Ранее сообщалось, что в США 35-летний житель Флориды Тирон Александр вдохновился сюжетом фильма «Поймай меня, если сможешь» и несколько лет выдавал себя за бортпроводника сразу семи авиакомпаний, совершив более ста бесплатных полётов. Однако в отличие от кинокартины с Леонардо Ди Каприо, реальная история злоумышленника заканчивается судебным разбирательством и возможным длительным сроком заключения.

Обложка © Х / kira

Татьяна Миссуми
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