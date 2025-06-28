Денежный дождь: В Детройте исполнили шокирующее завещание больного Альцгеймером
В США разбросали с вертолёта деньги по просьбе умершего бизнесмена
В американском Детройте вертолёт пролетел над центральными улицами и разбросал тысячу долларов наличными, полиции пришлось перекрыть дорожное движение, чтобы избежать давки и пробок. Как оказалось, «денежный дождь» был последней предсмертной просьбой владельца местной автомойки, пишет People.
В США с вертолёта раскидали купюры местного бизнесмена. Видео © Х / kira
Мужчина страдал болезнью Альцгеймера, в своём завещании он попросил раскидать свои деньги с вертолёта, что якобы должно показать его любовь к людям. Толпы горожан собрались в назначенное время, чтобы ухватить себе кусочек чужого богатства. Полиция готовилась разнимать драки, но видимо, денег хватило на всех желающих. Однако жители района позже рассказали в соцсетях, что всё походило на безумие, так как одуревшие американцы пытались собрать как можно больше купюр, толкались и ругались между собой.
Ранее сообщалось, что в США 35-летний житель Флориды Тирон Александр вдохновился сюжетом фильма «Поймай меня, если сможешь» и несколько лет выдавал себя за бортпроводника сразу семи авиакомпаний, совершив более ста бесплатных полётов. Однако в отличие от кинокартины с Леонардо Ди Каприо, реальная история злоумышленника заканчивается судебным разбирательством и возможным длительным сроком заключения.
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