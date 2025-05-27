Что американцы любят покупать в русских магазинах: 9 наших продуктов для них — настоящий деликатес

Представьте себе картину: житель Нью-Йорка или Лос-Анджелеса специально едет через полгорода, чтобы купить... русские солёные огурцы! Звучит невероятно, но это реальность американских мегаполисов. Русские продуктовые магазинчики переживают настоящий бум популярности среди местных жителей, которые распробовали наши традиционные вкусы и теперь не могут от них отказаться. Life.ru разобрался, какие продукты из России покорили американские желудки.

Соленья

Фото © «Шедеврум»

Американцы буквально помешались на наших солёных огурцах и помидорах. В стране, где консервы напичканы консервантами и искусственными ароматизаторами, русские соленья стали откровением. Хрустящие огурчики с укропом и чесноком, томаты с пряными травами — для них это гастрономическое чудо. Секрет популярности прост: в России ещё жива традиция домашнего консервирования, когда в банку кладут только натуральные ингредиенты. Никаких усилителей вкуса, красителей и прочей химии — только овощи, специи и время. Многие американцы признаются, что впервые попробовали настоящий вкус овощей именно в русских соленьях.

Колбаса

В Америке мясо любят, но колбасные изделия считают чем-то вредным и ненужным. Местные производители выпускают их в мизерных количествах, делая упор на стейки и бекон. Поэтому русская колбаса для американцев — экзотика уровня чёрной икры. Московская колбаса, молочные сосиски, варёная колбаса — эти продукты заставляют местных жителей ехать в русские районы за покупками. Они готовы переплачивать и тратить время на дорогу, лишь бы полакомиться тем, что для нас — обычная еда из ближайшего магазина. Особенно ценят американцы плотную текстуру и насыщенный вкус наших колбас без лишних добавок.

Пельмени и вареники

Американцы полюбили русскую еду больше своей собственной. Фото © «Шедеврум»

Культура домашней готовки в Америке практически умерла. Зачем стоять у плиты, если можно заказать доставку из десятка ресторанов! Но иногда хочется чего-то домашнего, душевного — и тут на помощь приходят русские пельмени и вареники. Американцы быстро поняли прелесть замороженных полуфабрикатов, которые за 10 минут превращаются во вкусный обед. Пельмени с мясом, вареники с картошкой, творогом, вишней — каждый вид стал для них маленьким гастрономическим открытием. Теперь в американских морозилках соседствуют пицца и русские пельмешки, а местные хозяйки хвастаются перед соседками знанием секретов варки «этих русских штучек».

Квас

В стране, где кола льётся рекой, русский квас стал настоящим хитом среди тех, кто устал от приторно-сладких напитков. Американцы быстро поняли разницу между «живым» квасом из русского магазина и тем суррогатом, который продаётся в их супермаркетах. Натуральный квас на хлебной закваске — это целое открытие для людей, привыкших к химическим напиткам. Да, он не такой сладкий, как кола, и у него специфический вкус, но именно это и привлекает. Многие американцы перешли на квас как на более здоровую альтернативу газировке, особенно летом. Продавцы русских магазинов рассказывают, что квас покупают даже те, кто изначально морщился от его запаха.

Гречка

Русские соленья и квас стали хитом среди американцев. Фото © «Шедеврум»

Америка помешана на суперфудах — киноа, чиа, семенах льна. И тут оказалось, что русские уже сто лет едят свой суперфуд — гречку. Американцы, помешанные на здоровом питании, быстро оценили пользу этой крупы. Гречневая каша стала модным блюдом в кругах фитнес-энтузиастов и веганов. В русских магазинах гречка разлетается со скоростью звука — американцы покупают её мешками, чтобы готовить дома. Правда, готовят они её по-своему, добавляя авокадо и другие «суперфуды», но главное — полюбили. Для них гречка — это не «каша для бедных», как считают многие в России, а дорогой экологически чистый продукт.

Сметана

В Америке есть sour cream, но это совсем не то, что наша сметана. Русская сметана гуще, жирнее и намного вкуснее. Американцы, попробовавшие настоящую сметану, больше не могут есть местный водянистый заменитель. Сметану добавляют в супы, едят с блинами, используют для соусов и даже мажут на хлеб. Многие американские хозяйки теперь специально ездят в русские магазины за этим продуктом, потому что их привычная sour cream кажется им безвкусной водичкой. А русские продавцы уже привыкли объяснять местным покупателям, что настоящая сметана не может быть обезжиренной — иначе это уже не сметана.

Творог

Почему американцы предпочитают русские продукты местным. Фото © «Шедеврум»

Ещё один молочный продукт, который покорил американские сердца. В Штатах есть cottage cheese, но он больше похож на зернистую массу без особого вкуса. Русский творог — совсем другое дело. Плотный, ароматный, с приятной кислинкой — он стал любимцем американских любителей здорового питания. Творог едят с мёдом, делают из него сырники, добавляют в салаты. Многие американцы даже научились готовить творожную запеканку — блюдо, которое для них экзотичнее суши. А местные диетологи уже включили русский творог в списки рекомендуемых продуктов для похудения.

Чёрный хлеб

В стране белого хлеба и сладких булочек русский чёрный хлеб — настоящая экзотика. Плотный, ароматный, с кисловатым привкусом — он кардинально отличается от местной выпечки. Сначала американцы покупали его из любопытства, а теперь многие подсели на этот вкус. Особенно популярен бородинский хлеб с кориандром — его неповторимый аромат и вкус покорили сердца местных гурманов. Многие признаются, что наконец поняли, каким должен быть настоящий хлеб, а не сладкая вата, которая продаётся в американских пекарнях. Теперь бутерброд с чёрным хлебом и русской сметаной — модная закуска на американских вечеринках.

Почему американцы полюбили русскую еду

Секрет популярности русских продуктов в Америке прост — натуральность. В стране, где даже молоко напичкано химией, а хлеб больше похож на губку с сахаром, русские продукты стали глотком свежего воздуха. Американцы устали от приторно-сладкого вкуса местной еды и искусственных добавок во всём.

Какая еда из России популярна в американских магазинах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / View Apart

Русская еда даёт им то, чего не хватает жителям США, — настоящие вкусы, простые рецепты и ощущение домашнего тепла. Да, наши продукты не такие яркие и глянцевые, как американские, но зато они вкусные. И это главное, что ценят американские покупатели в русских магазинах.