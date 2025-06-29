Иран победил, Израиль победил, США победили. Проиграл только здравый смысл Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как Трамп закатил твиттерные войны, Иран подсчитывает бонусы, а Россия уточнит в учебниках события 1654 года. 28 июня, 22:01 Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп были хедлайнерами недели. Коллаж © Life.ru Фото © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Минувшая неделя ознаменовалась обострением твиттерной активности Трампа. Всю неделю он усиленно побеждал, мирил, нагибал и превозмогал.

Сначала СМИ обоснованно поставили под сомнение успешность американских бомбардировок иранских ядерных объектов. Спутниковые снимки и фотографии с высоты птичьего полёта этого не подтверждают.

В ответ Трамп начал орать про фейк-ньюс и выпустил на презентацию Петю Хегсета, который начал сбивчиво пересказывать сюжет четвёртой части «Звёздных войн» в эпизоде про разрушение Звезды Смерти.

Сложно признавать, что очередная распиаренная «супер-дупер-бомба», фактически последняя неядерная вундервафля США, оказалась бесполезной. У них таких бомб было всего 20 штук, из которых 12 или 14 (они путаются в показаниях) потратили на удар по Фордо.

После пресс-конференции Хегсета вопросов и издевательств стало только больше. Ему пришлось делать вторую, разъясняющую прессуху, но по итогу это тоже не помогло.

Между тем всплыли слухи, что ради того, чтобы Иран признал, что ему плохо (а он отрицает повреждения в особо циничной и издевательской форме), Белый Дом готов разморозить иранские замороженные счета (тот ещё произвол в «мире, основанном на дебильных правилах») и выделить 30 миллиардов долларов на развитие мирной атомной программы Ирана.

Когда это всплыло, Трамп тоже стал всё яростно отрицать. Но уж очень сильно похоже на правду, а Трампу безумно нужны хоть какие-то успехи. Особенно в свете его выдвижения на Нобелевку мира (строго по Оруэллу: чтобы получить премию мира, нужно кого-то обязательно разбомбить).

Одновременно с этим пошло массированное разоблачение МАГАТЭ как шпионской конторы на службе США. В презентации Хегсета были иранские чертежи, которые могли быть только у МАГАТЭ, Иран прямо обвинил их в шпионаже и разорвал отношения с ними. Аналогично поступила и Россия, отменив соответствующий договор. С заявлением выступил и Сергей Лавров, фактически назвав Гросси американским шпионом.

Вообще, ирано-израильский конфликт уникален, потому что все три стороны по итогу объявили себя победителями. Мы раньше думали, что индийские фильмы, когда все дерутся, а потом начинают танцевать, – это треш и угар, а на самом деле это документалка и они так реально живут. И ты победил, и ты, и ты тоже. А кого? Видимо, здравый смысл и логику.

Но, конечно, Иран совершенно точно не выглядит побеждённым. Его ядерная программа не разрушена, правительство не режим «чендж», столица не захвачена, вооружённые силы не разбиты и территория не занята. Ещё и, возможно, денег дадут (но это не точно). Ах, да! Ещё и Трамп снял санкции с иранской торговли нефтью (не то чтобы это им мешало, но сам факт).

Ещё прошёл очередной саммит НАТО, где Рютте подлизался к Трампу, называя его «папиком», все обещали увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 году (смотрим сказку про Ходжу Насреддина, двадцать лет, ишака и падишаха) и напрочь забыли (и забили) про Украину.

Глава киевского режима Зеленский только покушал на торжественном ужине, а больше ничего ему не досталось (мог бы и в Киеве покушать, ради этого не стоило через полконтинента мотаться). Зеленский капут, «Запад тебя всегда кинет, сынку» — всё как и предсказывалось. Платиновая классика не меняется столетиями.

А пока они там занимаются имитацией бурной деятельности и договорнячковыми войнами, наша армия продолжает планомерное и систематическое освобождение исконно русских земель от непонятно откуда возникшей на их месте «украины». И закономерно возник вопрос, что с этой самой «украиной» делать дальше.

На этой неделе на этот вопрос были даны частичные ответы. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ в очередной раз подтвердил, что мы один народ (просто часть этого народа обманули и зомбировали), всё это исторически наши земли и «куда ступила нога русского солдата – то наше».

Более того, «украинский язык» убирают из преподавания в российских школах и вузах, а Владимир Мединский отчитался о реформах в школьных учебниках по истории, откуда будут убирать «воссоединение Украины и России», в них будет более точная формулировка событий 1654 года (ибо никакой «украины» не было, были земли Войска Запорожского и временно оккупированная поляками русская земля).

По всей видимости, принято принципиальное решение о «Мыколу знову», в смысле «больше никакой украины». Потому что не могут они построить нормальную страну: что ни делают, всё равно нацистский концлагерь получается. А раз не могут – то не нужно и пытаться.

Как говорил герой русских сказок: «Я понятно объясняю?».

Авторы Александр Роджерс