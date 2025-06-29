Трамп назвал судебное преследование Нетаньяху «охотой на ведьм»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал судебный процесс против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сравнив его с «политической охотой на ведьм». В соцсети Truth Social он заявил, что уголовное дело, в котором политик обвиняется во взяточничестве и мошенничестве, серьёзно мешает переговорному процессу с Ираном и палестинским движением ХАМАС.

Трамп подчеркнул, что израильский премьер в настоящее время участвует в сложных переговорах об освобождении заложников и назвал судебное преследование «безумием» и «пародией на правосудие».