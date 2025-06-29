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29 июня, 02:38

Трамп назвал судебное преследование Нетаньяху «охотой на ведьм»

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff / Wikipedia / Avi Ohayon

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff / Wikipedia / Avi Ohayon

Президент США Дональд Трамп раскритиковал судебный процесс против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сравнив его с «политической охотой на ведьм». В соцсети Truth Social он заявил, что уголовное дело, в котором политик обвиняется во взяточничестве и мошенничестве, серьёзно мешает переговорному процессу с Ираном и палестинским движением ХАМАС.

Трамп подчеркнул, что израильский премьер в настоящее время участвует в сложных переговорах об освобождении заложников и назвал судебное преследование «безумием» и «пародией на правосудие».

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Ранее американский лидер призвал немедленно прекратить судебный процесс против Нетаньяху или вынести ему помилование, выразив уверенность в том, что израильский премьер много сделал для своей страны. Он заявил, что Соединённые Штаты Америки спасут «Биби» Нетаньяху.

Артём Гапоненко
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