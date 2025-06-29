Уходящий с поста президента Польши Дуда дал Украине один совет
Уходящий с поста президента Польши Дуда посоветовал Украине набраться терпения
Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma
Польский лидер Анджей Дуда, находящийся на завершающем этапе своего пребывания в должности, посетил Украину в субботу и обратился к Киеву с призывом сохранять терпение в период передачи власти Каролю Навроцкому. Об этом сообщает Reuters.
«Пожалуйста, наберитесь терпения. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», — сказал Дуда во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Глава киевского режима в ответ заявил, что планирует пригласить новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого посетить Украину после его инаугурации. Он подчеркнул необходимость поддержания диалога с новым польским лидером.
Напомним, 1 июня новым президентом Польши стал Кароль Навроцкий, поддерживаемый консервативной партией. Он занимает жёсткую позицию по Украине, а Россия не так давно объявила его в розыск. Политик набрал 50,89% голосов, а его оппонент, действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский, — 49,11%. Инаугурация Навроцкого запланирована на 6 августа. До этого момента Анджей Дуда продолжит исполнять обязанности главы Польши.