Польский лидер Анджей Дуда, находящийся на завершающем этапе своего пребывания в должности, посетил Украину в субботу и обратился к Киеву с призывом сохранять терпение в период передачи власти Каролю Навроцкому. Об этом сообщает Reuters.

«Пожалуйста, наберитесь терпения. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», — сказал Дуда во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Глава киевского режима в ответ заявил, что планирует пригласить новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого посетить Украину после его инаугурации. Он подчеркнул необходимость поддержания диалога с новым польским лидером.