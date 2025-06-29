Санкции против России привели к взлёту цен на газ для ЕС в 2,5 раза

Расходы Евросоюза на закупку природного газа резко подскочили за последние четыре года. Стоимость тысячи кубометров топлива в апреле 2025 года составила уже 523,5 евро — это в 2,5 раза больше, чем в том же месяце 2021-го. Такие данные следуют из статистики Евростата.

Согласно анализу РИА «Новости», четыре года назад средняя цена тысячи кубов газа составляла 206 евро. Более того, за аналогичный четырёхлетний период до этого, с 2017 по 2021 год, рост был почти незаметным — всего 1,7% (с 202,5 до 206 евро). А если заглянуть ещё дальше в прошлое, то в 2000 году тот же объём газа стоил ЕС около 123,9 евро.

Основной фактор, повлиявший на столь резкое удорожание — масштабный отказ Европы от российских энергоносителей и переключение на более дорогой сжиженный природный газ (СПГ). Если в 2021 году СПГ занимал лишь треть в структуре газового импорта ЕС, то к 2025-му этот показатель приблизился к половине. Цена импорта СПГ за тот же период выросла с 257 до 645,5 евро за тысячу кубометров.

При этом трубопроводный газ, хотя и подорожал, по-прежнему стоит дешевле — 417 евро за тысячу кубометров. В 2021 году ЕС закупал его по 178,7 евро.

На фоне этих изменений общие траты Евросоюза на импорт газа в апреле 2025 года выросли до 8,05 миллиарда евро — почти в 2,3 раза больше, чем четыре года назад (3,5 млрд), несмотря на снижение объёмов поставок на 8,5%. Сейчас совокупный импорт составил 15,4 млрд кубометров.