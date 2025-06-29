Дочь продюсера «Комбинации» отстаивает права на полсотни популярных хитов отца

Дочь убитого продюсера культовой группы «Комбинация» оспаривает права на популярные песни, в том числе «American Boy», «Russian Girl», и ещё около пятидесяти хитов. Об этом сообщает Mash.

Александр Шишинин был автором текстов, благодаря которым коллектив достиг широкой известности. Он зарегистрировал права на композиции в РАО ещё в 80-х. После убийства продюсера в 1993 году обладателем хитов стала его законная наследница — дочь Виктория. Сегодня она работает в турагентстве и далека от шоу-бизнеса, тем не менее, серьёзно взялась за защиту своего наследства.

Сейчас дочь Шишинина судится с композитором Виталием Окороковым, который считает себя единственным законным правообладателем. Попытки Виктории решить вопрос мирным путём не принесли результата, и теперь дело будет решаться в суде. Иск уже направлен против издательства «Джем».

Выход сериала про «Комбинацию» только подлил масла в огонь, ведь там Окороков снова фигурирует как единственный автор. Виктория, однако, убеждена, что у её отца и у неё самой никогда не было никаких сделок с «Джемом». Из-за этого людям приходится оформлять два пакета документов — один с наследницей продюсера, другой — с представителями издательства.