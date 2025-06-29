«Ты не понимаешь, это любовь»: Зэк-ловелас околдовал и увёл из семьи мать двоих детей

Автослесарь из Челябинска по имени Михаил думал, что живёт счастливой жизнью, воспитывая вместе с женой двух прелестных дочерей. Однако, пока он вкалывал, его супруга Наталья познакомилась в соцсетях с зэком, к которому в итоге она ушла спустя некоторое время, назвав это настоящей любовью, сообщает РИА «ФедералПресс».

Наталья часто упрекала Михаила в том, что из их отношений пропала вся страсть. Он всё время был на работе, а вечером приходил полуживой, делал с дочерью геометрию и ложился спать. Его супруга всё больше времени проводила с телефоном в руке.

Однажды ночью он сквозь сон услышал, как жена мило воркует с кем-то по телефону, сидя на кухне. Он пошёл разбираться, а в ходе беседы выяснил, что у неё появилась новая любовь, — Андрей, который только что вышел из тюрьмы. В итоге Наталья подала на развод и умчалась к бывшему зэку, оставив детей Михаилу.

Спустя три года новый сожитель начал иногда бить Наталью. После третьего раза она порвала с ним, отношения продлились полтора года. Теперь женщина стала почти каждый день приезжать к Михаилу, чтобы помогать заботиться о детях. Прошлое они не вспоминают, а сама она каждый раз уезжает домой.

«Словом, злюсь я, конечно, но вот смотрю на неё, и так тепло внутри становится. А недавно помогал ей надеть шубу и приобнял. Застыли и стояли так, пока у соседей дверь не хлопнула. От грохота очнулись, и она уехала к себе домой», – заключил Михаил.