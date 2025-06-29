В Германии заявили об угрозе от России и признали провал своих планов по Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сделал резонансное заявление: в Берлине больше не считают реалистичными первоначальные цели конфликта на Украине. Одновременно он подчеркнул, что переговорный процесс возможен только по инициативе Киева.

«Россия также напрямую угрожает нашей жизни в мире и свободе в Германии», — заявил немецкий министр телеканалу N-tv.

Йоханн Вадефуль, сменивший в кресле министра иностранных дел Анналену Бербок, допустил необходимость корректировки подхода к событиям вокруг Украины. Он заявил, что Германия стала говорить союзникам откровеннее и признаёт, что достичь изначально заявленных целей в противостоянии с Россией уже не получится.

При этом Вадефуль предостерёг от недооценки угрозы, которую, по его мнению, Москва всё ещё представляет для Европы. Министр заверил, что Германия остаётся приверженной поддержке Украины, но подчеркнул: любые шаги к переговорам не должны выглядеть как внешнее давление на Киев.