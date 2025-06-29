«Можем созвониться в любой момент»: Нарышкин рассказал о договорённости с главой ЦРУ
Нарышкин: Разговор с главой ЦРУ привёл к договорённости о поддержке связи
Сергей Нарышкин. Обложка © Кremlin.ru
Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что обсудил с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом возможность установления прямого канала связи. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он отметил, что стороны договорились о возможности оперативного контакта для обсуждения актуальных вопросов.
Глава Службы внешней разведки — о контактах с американцами. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы», — поделился Нарышкин.
Подробности разговора не раскрываются, однако такие заявления подчёркивают, что даже в условиях международной напряжённости дипломатические и разведывательные каналы между Россией и США остаются открытыми.
Ранее Сергей Нарышкин сообщил, что российская разведка не располагала сведениями о подготовке США к нанесению ударов по ядерным объектам в Иране. В беседе с журналистом Life.ru он лаконично ответил, что таких данных у СВР нет.