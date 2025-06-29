«Можем созвониться в любой момент»: Нарышкин рассказал о договорённости с главой ЦРУ

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что обсудил с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом возможность установления прямого канала связи. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он отметил, что стороны договорились о возможности оперативного контакта для обсуждения актуальных вопросов.

Глава Службы внешней разведки — о контактах с американцами. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы», — поделился Нарышкин.

Подробности разговора не раскрываются, однако такие заявления подчёркивают, что даже в условиях международной напряжённости дипломатические и разведывательные каналы между Россией и США остаются открытыми.