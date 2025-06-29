Райские каникулы: Выяснилось, во сколько россиянам обошёлся отпуск мечты в июне

В июне 2025 года рекорд по затратам на отпуск установила семья из четырёх человек с одним ребёнком, которая провела неделю на турецком курорте Торба рядом с Бодрумом. Их отдых обошёлся почти в три миллиона рублей — 2 млн 990 тыс. рублей за проживание в пятизвёздочном отеле с системой «Всё включено». Об этом сообщает газета «Известия».

Второе место занимает пара россиян, проведшая 20 дней в Сан-Франциско, США. Они остановились в пятизвёздочном отеле, где питание не входило в стоимость номера. Итоговые расходы составили 1 млн 330 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров семья из четырёх человек с одним ребёнком, которая отправилась на девятидневный отдых в Коста-Наварино, Греция. Их проживание в курортном отеле с пятью звёздами включало только завтраки и обошлось в 1 млн 172 тыс. рублей.

«Также в топ попали каникулы на Мальдивах и в ОАЭ. На островах в Индийском океане семья из четырёх человек (в том числе один ребёнок) проживала пять дней в отеле, работающем по системе «Всё включено», заплатив за это 1 млн 90 тыс. рублей. А в Дубае номер в гостинице той же категории для такого же количества гостей, но на 12 дней стоил 1 млн 50 тыс. рублей», — добавили аналитики.