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Регион
29 июня, 11:45

Стало известно о последствиях атаки украинских БПЛА на Брянск

Богомаз: В результате атаки ВСУ пострадали 46 квартир и четыре авто в Брянске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Комиссия по оценке ущерба завершила первичный осмотр после сегодняшней атаки ВСУ по Брянску в Володарском районе. Установлено, что в двух многоквартирных домах пострадали пять подъездов, выбиты окна, зафиксированы и другие разрушения в 46 квартирах. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Кадры с последствиями после атаки БПЛА ВСУ в Брянске. Видео © Telegram / ГориZонт Брянск

Также известно о частичном повреждении четырёх автомобилей. По словам Богомаза, будет проведено комиссионное оформление всех выявленных последствий, а пострадавшим предоставят материальную поддержку.

«По всем выявленным повреждениям будут составлены комиссионные акты осмотра, вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — отметил губернатор.


Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по Брянской области
Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по Брянской области

Напомним, что утром 29 июня в небе над Брянской и Курской областями дежурные расчёты ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников. По данным Минобороны, все цели были успешно перехвачены в промежутке между 8:50 и 11:10 по московскому времени. Атака велась с применением БПЛА самолётного типа.

Милена Скрипальщикова
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