Стало известно о последствиях атаки украинских БПЛА на Брянск

Комиссия по оценке ущерба завершила первичный осмотр после сегодняшней атаки ВСУ по Брянску в Володарском районе. Установлено, что в двух многоквартирных домах пострадали пять подъездов, выбиты окна, зафиксированы и другие разрушения в 46 квартирах. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Кадры с последствиями после атаки БПЛА ВСУ в Брянске. Видео © Telegram / ГориZонт Брянск

Также известно о частичном повреждении четырёх автомобилей. По словам Богомаза, будет проведено комиссионное оформление всех выявленных последствий, а пострадавшим предоставят материальную поддержку.

«По всем выявленным повреждениям будут составлены комиссионные акты осмотра, вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — отметил губернатор.

