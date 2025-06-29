Световая феерия: В Сочи зафиксировали оптические феномены

Город Сочи озарился редкими оптическими явлениями. Жители и гости курорта стали зрителями потрясающего природного шоу: над Чёрным морем одновременно появились два уникальных феномена — облака, переливающиеся всеми цветами радуги, и величественное солнечное гало, обрамляющее солнце ярким кольцом. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

Наблюдаемая в небе над Сочи «световая феерия» стала возможной благодаря уникальному сочетанию нескольких атмосферных факторов. Основную роль сыграли миллионы микроскопических ледяных кристаллов в перистых облаках, которые действуют как природные призмы, разлагая солнечный свет на спектральные составляющие. Не менее важны и капли воды строго определённого размера (от 10 до 15 микрометров), которые, преломляя солнечные лучи под особым углом, создают эффект переливающихся радужных облаков.

Сказочные небеса в Сочи. Видео © Telegram / Kub Mash

Явление продолжалось около двух часов, успев попасть в объективы десятков восхищённых очевидцев. Такие комплексные оптические явления случаются на курорте не чаще 1-2 раз в год.

Солнечное гало — оптический эффект в виде светящегося кольца вокруг солнца. Иридирующие (радужные) облака — результат дифракции света на каплях воды