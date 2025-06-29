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29 июня, 15:25

«Он вызывал у неё мурашки»: СМИ раскрыли, как Трамп подбивал клинья к принцессе Диане

DailyMail: Раскрыты неудачные попытки ухаживаний Трампа за принцессой Дианой

Обложка © ТАСС / ASSOCIATED PRESS / Mark Lennihan, Jim Bourdier

Обложка © ТАСС / ASSOCIATED PRESS / Mark Lennihan, Jim Bourdier

Президент США Дональд Трамп в 1990-х пытался добиться расположения принцессы Дианы после её развода, засыпая дворец цветами и называя её «женщиной мечты». Но леди Ди это пугало. Как сообщило Daily Mail, Трамп воспринимал принцессу Диану как «идеальную трофейную жену» и после её расставания с принцем Чарльзом начал активно проявлять знаки внимания. Его попытки впечатлить Диану ограничились букетами орхидей, точно такими же, какие он дарил своей первой супруге Иване.

«Моя единственная печаль в женском вопросе — что мне не довелось ухаживать за леди Дианой Спенсер. Она освещала комнату своим обаянием — настоящая принцесса, женщина-мечта», — писал Трамп в своей книге 1997 года «Искусство возвращения».

Журналистка Селина Скотт, близкая подруга Дианы, утверждает, что та чувствовала себя неловко из-за назойливого внимания. На одной из приватных встреч принцесса даже призналась: «Он вызывает у меня мурашки». Скотт посоветовала просто выбросить цветы. Сам Трамп в своей книге «Искусство возвращения» сожалел, что не смог ухаживать за Дианой. Даже после её гибели он уверял друзей, что у него якобы был шанс. Биографы считают, что эта история иллюстрирует нарциссизм президента США.

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Образ леди Ди продолжает вызывать интерес по всему миру. Недавно принадлежащее ей шёлковое платье, в котором она посещала благотворительные учреждения, было продано на аукционе в США за $520 тысяч. Всего с торгов ушли более 300 предметов, связанных с жизнью принцессы. Среди них — сумка Dior, подаренная Диане первой леди Франции, и открытки с её личными подписями.

Милена Скрипальщикова
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