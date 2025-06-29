Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 15:45

«Не знаю»: Министр образования Эстонии опозорилась после вопроса для первоклашек

Министр образования Эстонии Каллас не смогла умножить восемь на четыре

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас. Обложка © стопкадр эфира /postimees.ee

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас. Обложка © стопкадр эфира /postimees.ee

Во время интервью с министром образования и науки Эстонии Кристиной Каллас, ведущий задал простой вопрос: сколько будет 8 умножить на 4. В ответ на это глава министерства сначала отметила, что «образование — это не только математические формулы», а затем, когда вопрос повторили снова, честно и открыта призналась, что не знает.

«Я не знаю», — заявила Каллас.

В Абхазии оправдали сотрудницу Минтуризма после слов о нищих туристах из России
В Абхазии оправдали сотрудницу Минтуризма после слов о нищих туристах из России

Ранее заявление президента США Дональда Трампа о разработке двухдвигательного истребителя F-55, названного им «улучшенной версией F-35», было опровергнуто военными экспертами. Сделанное на пресс-конференции в катарской базе Аль-Удейд утверждение, по данным специалистов, не соответствует реальным планам Пентагона.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar