«Не знаю»: Министр образования Эстонии опозорилась после вопроса для первоклашек

Во время интервью с министром образования и науки Эстонии Кристиной Каллас, ведущий задал простой вопрос: сколько будет 8 умножить на 4. В ответ на это глава министерства сначала отметила, что «образование — это не только математические формулы», а затем, когда вопрос повторили снова, честно и открыта призналась, что не знает.