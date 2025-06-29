«Не знаю»: Министр образования Эстонии опозорилась после вопроса для первоклашек
Министр образования Эстонии Каллас не смогла умножить восемь на четыре
Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас. Обложка © стопкадр эфира /postimees.ee
Во время интервью с министром образования и науки Эстонии Кристиной Каллас, ведущий задал простой вопрос: сколько будет 8 умножить на 4. В ответ на это глава министерства сначала отметила, что «образование — это не только математические формулы», а затем, когда вопрос повторили снова, честно и открыта призналась, что не знает.
«Я не знаю», — заявила Каллас.
Ранее заявление президента США Дональда Трампа о разработке двухдвигательного истребителя F-55, названного им «улучшенной версией F-35», было опровергнуто военными экспертами. Сделанное на пресс-конференции в катарской базе Аль-Удейд утверждение, по данным специалистов, не соответствует реальным планам Пентагона.