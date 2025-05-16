Запутался: Трамп «выдумал» новый истребитель и стал посмешищем

Военные эксперты выявили фактические неточности в заявлениях президента США Дональда Трампа о разработке нового истребителя. На пресс-конференции на катарской базе Аль-Удейд американский лидер упомянул о создании «улучшенной версии F-35» под обозначением F-55 с двумя двигателями, однако такие планы не соответствуют действующим программам Пентагона, отмечает Defense One.

Специалисты предполагают, что Трамп, вероятно, совместил информацию о нескольких разных проектах. Речь может идти о программе F/A-XX для ВМС США, перспективном истребителе шестого поколения NGAD (иногда условно называемом F-47 в СМИ) или текущей модернизации F-35, которая не предполагает изменения двигательной установки. При этом ни один из реальных проектов не использует обозначение F-55.

Компания Lockheed Martin действительно работает над усовершенствованием F-35, но эти изменения касаются исключительно авионики и бортовых систем, а не конструкции планера или двигателей. Эксперты подчёркивают, что даже разрабатываемый истребитель NGAD, хотя и оснащённый двумя двигателями, представляет собой совершенно новую платформу, а не модификацию существующего F-35.