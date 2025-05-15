«Невероятный самолёт»: Трамп обещал передать ВВС США первый истребитель шестого поколения
Трамп: В скором времени США обзаведутся истребителем шестого поколения F-47
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Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о будущем американской военной авиации. По его словам, Военно-воздушные силы страны вскоре пополнятся первым в мире истребителем шестого поколения F-47. Об этом он заявил, выступая перед военнослужащими на базе «Аль-Удейд» в Катаре.
Примечательно, что сам глава Белого дома выразил недоумение по поводу присвоенного самолёту названия, поскольку его предшественником является истребитель F-35.
«Почему они назвали его 47? Кто-нибудь знает? Я не знаю», — сказал американский лидер.
Отбросив связанные с названием вопросы, он похвалил инженеров, отметив, что им удалось сконструировать «впечатляющую» и «невероятную» машину. Трамп упомянул, что США изучают перспективы усовершенствования нынешнего истребителя F-35. Он предположил, что обновлённая версия может получить обозначение F-55 и, по его мнению, будет оснащена двумя двигателями. Президент добавил, что лично предпочитает двухдвигательные самолёты, поскольку это разумно.
Напомним, что в марте Трамп заявил, что США заключили сделку с компанией Boeing, которая должна произвести для американских ВВС новейший истребитель шестого поколения F-47. Эксперты считают, что эта машина станет серьёзным конкурентом для России и Китая.