«Невероятный самолёт»: Трамп обещал передать ВВС США первый истребитель шестого поколения

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о будущем американской военной авиации. По его словам, Военно-воздушные силы страны вскоре пополнятся первым в мире истребителем шестого поколения F-47. Об этом он заявил, выступая перед военнослужащими на базе «Аль-Удейд» в Катаре.

Примечательно, что сам глава Белого дома выразил недоумение по поводу присвоенного самолёту названия, поскольку его предшественником является истребитель F-35.

«Почему они назвали его 47? Кто-нибудь знает? Я не знаю», — сказал американский лидер.

Отбросив связанные с названием вопросы, он похвалил инженеров, отметив, что им удалось сконструировать «впечатляющую» и «невероятную» машину. Трамп упомянул, что США изучают перспективы усовершенствования нынешнего истребителя F-35. Он предположил, что обновлённая версия может получить обозначение F-55 и, по его мнению, будет оснащена двумя двигателями. Президент добавил, что лично предпочитает двухдвигательные самолёты, поскольку это разумно.