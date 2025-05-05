В США раскрыли особенности своего «самого смертоносного» истребителя, который стоит $300 млн

Американский истребитель шестого поколения Boeing F-47 может стать серьёзным конкурентом для авиации России и Китая, а также создать весомые стратегические последствия своего появления в мире. Об этом пишет обозреватель Крис Осборн в материале для издания 19FortyFive. Он напомнил, что самолёт создаётся в США по программе Next Generation Air Dominance (NGAD).

«Новая аэродинамическая схема — бесхвостовая, с треугольным крылом и отсутствием вертикального оперения — говорит о стремлении разработчиков достичь максимальной скрытности без ущерба для манёвренности», — сказано в материале.

По словам автора, американские инженеры постарались максимально сделать истребитель радиолокационно незаметным в воздухе, но при этом скоростным и манёвренным. Обозреватель допускает, что конструкция ещё может претерпеть изменения, разработчики пока не утвердили новинку в окончательном варианте. В публикации утверждается, что хотя самолёт ещё не существует, а есть только концепция, но он уже «посылает сигнал» России и Китаю, у которых есть мощная военная авиация.

Издание также ставит под вопрос сроки реализации проекта. Ведь его стоимость достигает космических сумм. По самым скромным оценкам, цена одного такого истребителя может составить 300 миллионов долларов. Тем не менее Boeing готов засучить рукава и реализовать задумку, сказано в статьи.