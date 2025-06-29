Германия с помощью Израиля планирует защитить себя «киберкуполом»

Германия намерена сотрудничать с Израилем для создания системы кибербезопасности, получившей название «киберкупол». Об этих планах рассказал министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт во время своего визита в Бат-Ям.

«Министр внутренних дел хочет создать «киберкупол» для Германии и изложил пять конкретных пунктов для пакта по безопасности и кибербезопасности с Израилем», — сообщает издание Bild.

Добриндт анонсировал пятиступенчатый план по укреплению киберзащиты Германии, названный «киберкуполом». Ключевые элементы плана включают усиление защиты от атак с использованием беспилотников, модернизацию системы оповещения и налаживание сотрудничества с израильской разведкой. Кроме того, он выступил с инициативой создания совместного немецко-израильского исследовательского центра в области кибербезопасности.