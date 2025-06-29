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29 июня, 16:21

Германия с помощью Израиля планирует защитить себя «киберкуполом»

Глава МВД Добриндт: Германия при сотрудничестве с Израилем создаст «киберкупол»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / travelview

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / travelview

Германия намерена сотрудничать с Израилем для создания системы кибербезопасности, получившей название «киберкупол». Об этих планах рассказал министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт во время своего визита в Бат-Ям.

«Министр внутренних дел хочет создать «киберкупол» для Германии и изложил пять конкретных пунктов для пакта по безопасности и кибербезопасности с Израилем», — сообщает издание Bild.

Добриндт анонсировал пятиступенчатый план по укреплению киберзащиты Германии, названный «киберкуполом». Ключевые элементы плана включают усиление защиты от атак с использованием беспилотников, модернизацию системы оповещения и налаживание сотрудничества с израильской разведкой. Кроме того, он выступил с инициативой создания совместного немецко-израильского исследовательского центра в области кибербезопасности.

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Ранее министр иностранных дел Германии заявил, что Россия напрямую угрожает жизни в мире и свободе республики. Одновременно с этим он допустил необходимость корректировки подхода к событиям вокруг Украины, подчеркнув, что переговорный процесс возможен только по инициативе Киева.

Юлия Сафиулина
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