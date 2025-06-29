Два человека пострадали в российском регионе из-за атак БПЛА
Хинштейн: Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ в Курской области
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В результате недавних атак украинских дронов на мирные населённые пункты Курской области пострадали два человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Вражеский дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Ещё один удар ВСУ, по словам врио губернатора, пришёлся на деревню Кекино Глушковского района. Пострадал 47-летний мужчина, у которого диагностированы слепые осколочные ранения ног.
Напомним, что утром 29 июня в небе над Брянской и Курской областями дежурные расчёты ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников. По данным Минобороны, все цели были успешно перехвачены в промежутке между 8:50 и 11:10 по московскому времени.