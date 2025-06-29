Два человека пострадали в российском регионе из-за атак БПЛА

В результате недавних атак украинских дронов на мирные населённые пункты Курской области пострадали два человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Вражеский дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

Ещё один удар ВСУ, по словам врио губернатора, пришёлся на деревню Кекино Глушковского района. Пострадал 47-летний мужчина, у которого диагностированы слепые осколочные ранения ног.