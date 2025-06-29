Стало известно о состоянии раненного в курском приграничье журналиста из Китая

Китайский репортёр Лу Юйгуан, раненный украинским БПЛА в курском приграничье, идёт на поправку. Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Китайский журналист поблагодарил власти Курской области. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Рад, что китайский журналист Лу Юйгуан, раненный в курском приграничье, уже идёт на поправку! Спасибо ему за тёплые слова, а нашим врачам и военным — за вовремя оказанную помощь!» — отметил Хинштейн.