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29 июня, 12:04

Стало известно о состоянии раненного в курском приграничье журналиста из Китая

Хинштейн: Пострадавший в курском приграничье журналист из КНР идёт на поправку

Китайский репортёр Лу Юйгуан, раненный украинским БПЛА в курском приграничье, идёт на поправку. Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Китайский журналист поблагодарил власти Курской области. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Рад, что китайский журналист Лу Юйгуан, раненный в курском приграничье, уже идёт на поправку! Спасибо ему за тёплые слова, а нашим врачам и военнымза вовремя оказанную помощь!» — отметил Хинштейн.

Он также опубликовал видеообращение журналиста, в котором тот выразил благодарность Минобороны РФ за спасение с места происшествия.

Раненный ВСУ под Курском журналист из КНР отказался ложиться в больницу
Раненный ВСУ под Курском журналист из КНР отказался ложиться в больницу

Напомним, что 63-летний представитель китайской телекомпании «Phoenix» пострадал в приграничном районе Курской области после атаки со стороны ВСУ. Корреспондент Лу Юйгуан получил травму головы. Состояние журналиста стабилизировалось благодаря усилиям местных медиков, после чего он сразу же вышел на связь. После преступления украинских военных СК РФ возбудил уголовное дело.

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Ольга Сливченко
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