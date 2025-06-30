Экс-президент Зурабишвили приняла участие в митинге в Тбилиси

В Тбилиси прошла акция протеста, организованная оппозиционными партиями и их сторонниками. Об этом сообщает 1tv.ge. На митинге выступила бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая обратилась к оппозиционным силам с призывом к единству.

По словам Зурабишвили, основная цель оппозиции — отстранение от власти правящей партии «Грузинская мечта» и искоренение коррупции. Она напомнила, что протесты в стране продолжаются уже семь месяцев, и участники демонстраций «заплатили очень высокую цену».

«План — единство, и так будет завтра и послезавтра, пока мы не достигнем результата», — заявила Зурабишвили.

Экс-президент подчеркнула необходимость консолидации усилий для достижения поставленных целей и отметила решимость оппозиции продолжать борьбу. Митинг стал очередным этапом в череде протестов, которые охватили Грузию в последние месяцы.