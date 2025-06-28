В Грузии два оппозиционера объявили голодовку в знак протеста против властей

В Тбилиси перед зданием парламента оппозиционер и лидер партии «Дроа» Элене Хоштария и член «Коалиции за перемены» Гедеван Попхадзе начали голодовку в знак протеста против действий правительства. Об этом они сообщили представителям прессы.

Хоштария, первая объявившая голодовку, уже провела ночь в палаточном лагере у парламента на проспекте Руставели. В субботу утром к ней присоединился Попхадзе.

«Начинаю голодовку на проспекте Руставели, отсюда я никуда не уйду. Голод — это не самопожертвование, это просто какой-то отчаянный шаг. Я считаю, что политический процесс находится на перекрёстке… Мы должны вернуть очаг протеста. Я как политик, считаю, что это единственный путь справится с правящим режимом», — заявила Хоштария.

По словам Попхадзе, он поддерживает акцию протеста, так как считает, что «сотрудничество с нынешним режимом невозможно».