Власти Грузии решили ужесточить миграционное законодательство
Грузия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Arsenie Krasnevsky
Правящая партия «Грузинская мечта» инициировала значительное ужесточение правил пребывания иностранных граждан в стране. В Уголовный кодекс будет введён новый вид наказания — принудительное выдворение с последующим запретом на въезд в Грузию на установленный срок. Аналогичная мера появится и в Кодексе об административных правонарушениях. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на брифинге.
Он уточнил, что реформа предполагает существенное увеличение штрафов для иностранцев, нарушающих правила пребывания, а также значительное упрощение процедуры депортации нелегальных мигрантов.
Ранее в Британии припугнули Тбилиси войной с Россией в случае вступления страны в НАТО. Напомним, что Грузия присоединились к большинству стран, проголосовавших в ООН за резолюцию, обвиняющую Россию в агрессии против Украины.