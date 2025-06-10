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10 июня, 01:54

Власти Грузии решили ужесточить миграционное законодательство

Грузия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Arsenie Krasnevsky

Грузия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Arsenie Krasnevsky

Правящая партия «Грузинская мечта» инициировала значительное ужесточение правил пребывания иностранных граждан в стране. В Уголовный кодекс будет введён новый вид наказания — принудительное выдворение с последующим запретом на въезд в Грузию на установленный срок. Аналогичная мера появится и в Кодексе об административных правонарушениях. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на брифинге.

Он уточнил, что реформа предполагает существенное увеличение штрафов для иностранцев, нарушающих правила пребывания, а также значительное упрощение процедуры депортации нелегальных мигрантов.

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Ранее в Британии припугнули Тбилиси войной с Россией в случае вступления страны в НАТО. Напомним, что Грузия присоединились к большинству стран, проголосовавших в ООН за резолюцию, обвиняющую Россию в агрессии против Украины.

Артём Гапоненко
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