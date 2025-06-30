В крематории в Мексике хранили сотни тел погибших, выдавая родственникам чужие останки

В Мексике в заброшенном крематории обнаружены останки 381 человека. Заведение обслуживало похоронные агентства, но не сжигало тела, сообщает газета La Jornada.

По данным издания, крематорий, расположенный в районе Гранхас Поло Гамбоа в Сьюдад-Хуаресе, выдавал родственникам усопших прах, не принадлежащий их близким.

«Общее количество тел, найденных внутри крематория в районе Гранхас Поло Гамбоа в Сьюдад-Хуаресе, составило 381», — сообщает издание, ссылаясь на региональную прокуратуру.

Останки находились внутри небольшого здания, напоминающего жилой дом с пятью-шестью помещениями, где сотни тел были свалены в результате «преступной халатности». Владелец заведения и один из сотрудников задержаны. Им предъявлены обвинения по статьям, связанным с ненадлежащим обращением с человеческими останками, нарушением санитарных норм, несанкционированным захоронением и мошенничеством. Прокуратура проводит проверку похоронных агентств, сотрудничавших с крематорием.