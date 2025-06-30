Фиксирует ямы и залежи мусора: В Петербурге показали, как ИИ преображает облик города

Искусственный интеллект (ИИ) «Городовой» стал ключевым инструментом для выявления нарушений правил благоустройства в Санкт-Петербурге. Нейросеть фиксирует ямы на дорогах, граффити на фасадах и залежи мусора, выступая напарником человека и беря на себя рутинную работу по сбору, систематизации и отправке информации в инстанции, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Нейросеть «Городовой» помогает благоустраивать Петербург. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«Вещь полезная, вещь хорошая, вещь нужная. Особенно для мониторинга внешнего облика города. Граффити снимает, ямы на дорогах, мусор», — заявил председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Петриченко.

Оборудованные камерами автомобили служат глазами системы. Пока машина движется, ИИ запоминает городские пейзажи. Ежедневно выполняется более 180 маршрутов, составленных с учётом жалоб граждан. В среднем за день наматывается 30-40 километров.

Система отслеживает 15 типов нарушений, включая выбоины, граффити и переполненные баки. Затем операторы проверяют снимки системы. Если и ИИ, и человек подтверждают нарушение, адрес передаётся коммунальным службам.

Главное преимущество системы, по словам представителей служб, — возможность в онлайн-режиме видеть, как исправлена ситуация: фото «стало» может появиться через несколько часов после «было». Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин подчеркнул, что мониторинг охватывает не только места основных массовых мероприятий, но и всю центральную территорию и другие районы.

Комплексы «Дозор» и «Городовой» в рамках нейросети «Безопасный город» не заменяют людей, а помогают делать Петербург комфортным и привлекательным, особенно в дни наплыва туристов.