Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 08:39

Рекордные траты: Средний чек на студенческих выпускных вырос на 20%

Mash: Студенческие выпускные в Москве подорожали на 20% в 2025 году

Выпускники вуза. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Выпускники вуза. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Средняя стоимость организации выпускного вечера для студентов в столице увеличилась на пятую часть по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что большинство выпускников предпочитают самостоятельно организовывать праздники, выбирая между тремя основными вариантами. Аренда ресторана после официальной части обходится в 60–70 тысяч рублей на компанию из 20 человек. Лофт в черте города стоит 50–60 тысяч за помещение плюс 20 тысяч на питание, а загородный коттедж можно снять за 40–50 тысяч рублей, хотя многие владельцы отказывают, узнав о характере мероприятия.

Организатор мероприятий Денис Ф. рассказал телеграм-каналу, что при обращении в агентства стоимость полного пакета услуг начинается от 80 тысяч рублей и может достигать 120 тысяч в зависимости от даты, локации и программы. В этом сезоне особой популярностью пользуются фаер-шоу, выступления диджеев и барабанные шоу.

Также фиксируется изменение предпочтений — спрос на лимузины и теплоходы упал на 30–40%, тогда как загородные площадки в Подмосковье и столичные лофты стали более востребованными.

Предприимчивые студенты МГУ начали продавать места на вручение дипломов за 20 тысяч
Предприимчивые студенты МГУ начали продавать места на вручение дипломов за 20 тысяч

В 2025 году семьи выпускников потратили рекордные 23,5 миллиарда рублей на праздничную одежду для детей. Такой суммы расходов на выпускные наряды мы не фиксировали за последнее десятилетие. значительный рост затрат связан с подорожанием тканей и фурнитуры, а также с изменением предпочтений покупателей.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Образование
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar