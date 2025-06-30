Рекордные траты: Средний чек на студенческих выпускных вырос на 20%

Средняя стоимость организации выпускного вечера для студентов в столице увеличилась на пятую часть по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что большинство выпускников предпочитают самостоятельно организовывать праздники, выбирая между тремя основными вариантами. Аренда ресторана после официальной части обходится в 60–70 тысяч рублей на компанию из 20 человек. Лофт в черте города стоит 50–60 тысяч за помещение плюс 20 тысяч на питание, а загородный коттедж можно снять за 40–50 тысяч рублей, хотя многие владельцы отказывают, узнав о характере мероприятия.

Организатор мероприятий Денис Ф. рассказал телеграм-каналу, что при обращении в агентства стоимость полного пакета услуг начинается от 80 тысяч рублей и может достигать 120 тысяч в зависимости от даты, локации и программы. В этом сезоне особой популярностью пользуются фаер-шоу, выступления диджеев и барабанные шоу.

Также фиксируется изменение предпочтений — спрос на лимузины и теплоходы упал на 30–40%, тогда как загородные площадки в Подмосковье и столичные лофты стали более востребованными.