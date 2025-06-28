Абсолютный рекорд: Подсчитана сумма, потраченная россиянами на наряды к выпускным

В России родители потратили рекордную сумму на покупку одежды для выпускников в этом году. По данным Mash, на праздничные наряды ушло около 23,5 миллиарда рублей, что превысило аналогичные расходы за последние 10 лет.

У девочек в лидерах оказался зарубежный бренд Dolce & Gabbana, у которого самый дорогой наряд в Москве обошёлся родителям выпускницы в 374 тысяч рублей. Второе место за Московской областью, где школьнице купили платье за 351 тысячу рублей. На третьем месте — Санкт-Петербург, там девочке приобрели праздничную одежду на сумму в 311,5 тысяч рублей.

Совсем не дешевле обошлись брендовые вещи на мальчиков. Так, в Москве родители подарили сыну костюм от Stefano Ricci, ценник — 506 тысяч рублей. Второе место у костюма за 365 тысяч рублей от Dolce & Gabbana (Московская область). На третьем строчке — семья из Петербурга, выложившая за одежду на выпускной 247,5 тысячи рублей от того же Dolce & Gabbana.

По данным маркировки «Честный знак», за прошедшую весну магазины продали 5,7 миллиона нарядов для девочек на 15 миллиардов рублей и 2,3 миллиона костюмов для молодых людей за 8,5 миллиарда рублей. А это стало рекордным значением за последнее десятилетие.