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28 июня, 08:11

Абсолютный рекорд: Подсчитана сумма, потраченная россиянами на наряды к выпускным

Mash: В РФ родители потратили на одежду к выпускному рекордные ₽23,5 млрд

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В России родители потратили рекордную сумму на покупку одежды для выпускников в этом году. По данным Mash, на праздничные наряды ушло около 23,5 миллиарда рублей, что превысило аналогичные расходы за последние 10 лет.

У девочек в лидерах оказался зарубежный бренд Dolce & Gabbana, у которого самый дорогой наряд в Москве обошёлся родителям выпускницы в 374 тысяч рублей. Второе место за Московской областью, где школьнице купили платье за 351 тысячу рублей. На третьем месте — Санкт-Петербург, там девочке приобрели праздничную одежду на сумму в 311,5 тысяч рублей.

Совсем не дешевле обошлись брендовые вещи на мальчиков. Так, в Москве родители подарили сыну костюм от Stefano Ricci, ценник — 506 тысяч рублей. Второе место у костюма за 365 тысяч рублей от Dolce & Gabbana (Московская область). На третьем строчке — семья из Петербурга, выложившая за одежду на выпускной 247,5 тысячи рублей от того же Dolce & Gabbana.

По данным маркировки «Честный знак», за прошедшую весну магазины продали 5,7 миллиона нарядов для девочек на 15 миллиардов рублей и 2,3 миллиона костюмов для молодых людей за 8,5 миллиарда рублей. А это стало рекордным значением за последнее десятилетие.

Life.ru посетил выпускной на ВДНХ, где столичные подростки празднуют окончание школы
Life.ru посетил выпускной на ВДНХ, где столичные подростки празднуют окончание школы

Ранее Life.ru писал, что самым популярным форматом выпускного бала остаются банкеты — их выбирают 62% школьников, 55% родителей и 48% учителей. Но если бы выпускники могли выбирать сами, они предпочли бы вечеринку с танцами (52%), поездки (41%) или выезд на природу (40%).

Татьяна Миссуми
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